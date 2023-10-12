12 октября, 06:07Общество
Жителей Москвы предупредили о дожде и порывистом ветре 12 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
В четверг, 12 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, а в Подмосковье – от 10 до 15 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может опуститься до 7 градусов, по области – до 4 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила горожан, что в выходные, 14 и 15 октября, в Москве ожидается дождливая и ветреная погода.
До этого сообщалось, что в ночь на 11 октября в Москве впервые в сезоне зафиксировали минусовую температуру. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 1,7 градуса.
"Атмосфера": дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 12 октября
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