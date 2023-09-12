Прокуратура проведет проверку в связи с задержкой поездов на Павелецком вокзале

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Поезда задерживаются на Павелецком вокзале в Москве. По данному факту будет проведена проверка, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Утром 12 сентября отправление пригородных электропоездов Павелецкого направления Московской железной дороги задерживается более чем на 30 минут. Юго-Западной транспортной прокуратуре поручено установить обстоятельства произошедшего", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что после завершения проверочных мероприятий будет приниматься решение о соответствующих мерах.

Московская железная дорога, в свою очередь, объяснила причину задержек.

"Сегодня с 06:20 до 08:15 по техническим причинам на участке Белые Столбы – Бирюлево поезда следовали со снижением скорости в сторону Москвы", – сообщается в телеграм-канале магистрали.

В МЖД заверили, что специалисты принимают все необходимые меры для восстановления графика движения. Там также принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее поезда Киевского направления МЖД отстали от графика из-за поджога релейного шкафа на станции Солнечная. Перевозчик напомнил об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.

Специалистам удалось восстановить работу автоматики станции. Позднее движение поездов было восстановлено.



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