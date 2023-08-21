13:19Транспорт
МЖД принимают меры для восстановления движения поездов к вечернему часу пик
Фото: телеграм-канал SHOT
Специалисты Московской железной дороги принимают усилия по вводу движения в график после инцидента на станции Солнечная Киевского направления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу магистрали.
"Принимаем необходимые меры для стабилизации графика движения поездов и делаем все возможное, чтобы к вечернему часу пик поезда следовали по расписанию", – сказали в пресс-службе.
Отмечается, что к настоящему времени уже удалось восстановить работу автоматики станции, нарушенную из-за поджога релейного шкафа.
Об инциденте на станции Солнечная стало известно утром 21 августа. Неизвестные подожгли там релейный шкаф. Из-за этого поезда Киевского направления МЖД следовали с отставанием от расписания.
Поезда Киевского направления МЖД отстают от графика из-за поджога релейного шкафа
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