Неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково в Москве

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Злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом со станцией Очаково Московской железной дороги в минувшие выходные.

"В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД", – передает РИА Новости сообщение МЖД.

Уточняется, что расписание движения поездов не было нарушено в результате инцидента.

Гражданам напомнили, что за поджог железнодорожного оборудования могут привлечь к уголовной ответственности.

В МЖД попросили сообщать о подозрительных лицах на железнодорожных путях в полицию или по телефону 8-800-775-00-00.

В ночь на 19 июня неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Их удалось потушить еще до приезда экстренных служб.

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ РФ задержали в столичном метро двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности двух человек, которые могли совершить поджог оборудования за денежное вознаграждение. Позже было определено их местонахождение, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли задержать их.



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