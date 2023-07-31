09:25Происшествия
Неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково в Москве
Фото: телеграм-канал SHOT
Злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом со станцией Очаково Московской железной дороги в минувшие выходные.
"В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД", – передает РИА Новости сообщение МЖД.
Уточняется, что расписание движения поездов не было нарушено в результате инцидента.
Гражданам напомнили, что за поджог железнодорожного оборудования могут привлечь к уголовной ответственности.
В МЖД попросили сообщать о подозрительных лицах на железнодорожных путях в полицию или по телефону 8-800-775-00-00.
В ночь на 19 июня неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Их удалось потушить еще до приезда экстренных служб.
Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ РФ задержали в столичном метро двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности двух человек, которые могли совершить поджог оборудования за денежное вознаграждение. Позже было определено их местонахождение, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли задержать их.
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