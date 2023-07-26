Железнодорожное оборудование подожгли на станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестные подожгли шкаф управления электрообогревом стрелочных переводов на станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента расписание движения поездов не было нарушено.

"Сегодня, 26 июля, в 03:10 в границах станции Лисий Нос Октябрьской железной дороги было зафиксировано возгорание шкафа управления электрообогревом стрелочных переводов", – рассказали в пресс-службе ОЖД.

Специалисты намерены установить все обстоятельства происшествия.

В ночь на 19 июня неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Их удалось потушить еще до приезда экстренных служб.

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ РФ задержали в столичном метро двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности двух человек, которые могли совершить поджог оборудования за денежное вознаграждение. Позже было определено их местонахождение, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли задержать их.



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