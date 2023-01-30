Стали известны новые подробности о школьниках, повредивших ж/д пути в Подмосковье

В понедельник, 30 января, в ФСБ сообщили о задержании трех восьмиклассников. В ведомстве уточнили, что школьники повредили железнодорожные пути в Московской области. Подростки действовали по заданию из мессенджера, за выполнение которого им обещали заплатить. Рассказываем подробности и разбираемся, как родителям оградить детей от опасного влияния в интернете.



Получили задание в мессенджере

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники ФСБ задержали трех восьмиклассников за то, что на железнодорожном перегоне Курского направления они повредили объекты транспортной инфраструктуры. Сообщение об этом ведомство распространило 30 января. Известно, что подростки проживают в подмосковном городе Чехове.

Повредить железнодорожные пути им предложили неизвестные лица в ходе общения через мессенджер Telegram. За это школьникам пообещали заплатить деньги. Все происходившее восьмиклассники засняли на видео, чтобы подтвердить проделанную работу и получить вознаграждение. В ФСБ не уточнили, сколько именно им заплатили. Также не сообщается, каким образом подростки повредили пути.

При этом в ведомстве рассказали, что сейчас решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности. Отмечается, что действия школьников могут квалифицировать в зависимости от обстоятельств как теракт или диверсию. Эти статьи предусматривают наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе и для тех граждан, которые достигли 14-летия.





пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области УФСБ России по Москве и Московской области призывает несовершеннолетних и их родителей, а также других граждан соблюдать бдительность, не идти на поводу у лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры РФ.

По данным газеты "Московский комсомолец", задержанные школьники подожгли релейный шкаф, где располагается аппаратура систем железнодорожной автоматики. За это им якобы обещали заплатить 10 тысяч рублей. Издание также сообщает, что подросткам уже исполнилось 14 лет.



"Хотели попасть в опасную ситуацию"

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 прокомментировала ситуацию с задержанными школьниками. По ее словам, нередко подростки бывают стеснены в средствах. Поэтому взрослым необходимо проследить, чтобы потребность детей в деньгах по возможности удовлетворялась.





Наталья Наумова детский психолог Родителям необходимо ежемесячно выделять детям разумную сумму на карманные расходы. Она должна быть достаточной для того, чтобы ребятам не нужно было ради бутылки газировки идти нарушать закон.

Кроме того, в подростковом возрасте некоторым требуется ощущение адреналина, продолжает эксперт. "Подростки хотят рискнуть, попасть в опасную ситуацию и из нее выбраться. Таких детей имеет смысл отправлять на секцию единоборств, чтобы они учились в безопасном режиме управлять собой", – говорит Наумова.

Еще один мотив, который может толкать подростков на глупости, – попытка добиваться уважения, комментирует психолог. Чтобы не довести ситуацию до необратимых последствий, родителям важно не обесценивать своих детей, подчеркнула Наумова.

Технически взрослые могут оградить их от нежелательного контента в Сети с помощью специальных программ контроля. Однако в реальности это работает только с детьми до 7–8 лет, говорит психолог. Они довольно быстро начинают разбираться в гаджетах лучше своих родителей и впоследствии легко обходят любые системы контроля.

Психолог считает, что нужно не запрещать интернет, а наладить доверительный контакт с ребенком. Для этого необходимо уделять ему как минимум час в день наедине. Спрашивать о впечатлениях и переживаниях и слушать не осуждая, а, наоборот, поддерживая.





Наталья Наумова детский психолог Обсуждайте с детьми различные новости, даже такие, как эта (про повреждение подростками путей. – Прим. ред.). Объясняйте, что любое правонарушение в итоге приводит к наказанию. В целом говорите про моральные принципы.

Специалист рекомендует через диалог в форме наводящих вопросов и рассуждений помочь детям сформировать негативное отношение к незаконному заработку в Сети. Она также советует объяснить, что незнакомцам в интернете не стоит выдавать личную информацию. Кроме того, нужно постараться убедить ребенка сообщить родителям, если неизвестные попытаются вовлечь его в подозрительные действия, заключила эксперт.

