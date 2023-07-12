Трамваи трех маршрутов задерживаются на улице Дурова в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улице Дурова, в районе остановки "Театр зверей имени Дурова", по техническим причинам задерживаются трамваи № 7, 9 и 50. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Маршруты были временно изменены. Пассажиров просят следить за дальнейшими объявлениями водителей.

Ранее в Дептрансе сообщили, что расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги изменится с 17 июля до 4 августа в связи с подготовкой к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

До этого стало известно, что на станции "Белорусская" Московского метрополитена с 11 июля до 1 сентября специалисты проведут плановый ремонт одного из эскалаторов, расположенного в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию.