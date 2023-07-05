Ремонт на станциях метро "Боровицкая" и "Полянка" завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском метро завершили ремонт на станциях "Боровицкая" и "Полянка", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Центральные станции метро нуждаются в особом внимании, так как ими ежедневно пользуется большое количество пассажиров. Привели в порядок "Боровицкую" и "Полянку", как до этого – "Чеховскую", "Менделеевскую" и "Цветной бульвар". До конца лета отремонтируем еще несколько станций", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В частности, в ходе ремонта специалисты расчистили и побелили больше 12 тысяч квадратных метров сводов, покрасили почти 3 тысячи квадратных метров потолков в подуличных переходах и в зоне эскалаторов, а также заменили свыше 500 ламп.

Кроме того, были отшлифованы и покрыты лаком лавочки и деревянные поручни, устранены течи в местах водопроявлений и отремонтирована мраморная облицовка. Строители также переложили кабельные линии и восстановили буквы "Боровицкая" на входе.

Ранее сообщалось о закрытии станций метро на участке между "Чеховской" и "Серпуховской" Серпуховско-Тимирязевской линии. Это было связано с масштабным ремонтом. Москвичей призвали совершать пересадки с соседних станций "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад".

Новости часа: станции метро "Боровицкая" и "Полянка" отремонтировали за 2 недели