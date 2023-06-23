Москвичам напомнили о закрытии участка между станциями "Чеховская" и "Серпуховская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Масштабная программа ремонта станций метро продолжается в Москве. Поезда не будут ходить на участке между "Чеховской" и "Серпуховской" Серпуховско-Тимирязевской линии в предстоящие выходные, 24 и 25 июня, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Согласно сообщению, это обусловлено ремонтом станций "Боровицкая" и "Полянка".

С 17 по 30 июня также закрыт вестибюль станции "Боровицкая". В будние дни она работает в обычном режиме. Москвичей призвали совершать пересадки с соседних станций "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад".

До этого участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро закрывали с 17 по 18 июня. Пассажиров призвали пользоваться другими линиями или наземным транспортом. Так, чтобы добраться до метро "Полянка", можно пересесть на автобус м9.

На период закрытия участка на дежурство вышли свыше 60 специалистов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогали пассажирам проложить другой маршрут, подсказывали, где располагаются остановки наземного транспорта.

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