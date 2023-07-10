14:41Транспорт
Эскалатор на станции метро "Белорусская" закроют на ремонт с 11 июля до 1 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На станции "Белорусская" Московского метрополитена с 11 июля до 1 сентября специалисты проведут плановый ремонт одного из эскалаторов, расположенного в переходе с Кольцевой на Замоскворецкую линию. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
В ведомстве предупредили, что из-за проведения ремонта в пиковые часы количество пассажиров на переходе может заметно увеличиться.
"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – указано в сообщении.
В Дептрансе добавили, что все пассажиры могут оперативно получать информацию о проведении ремонтных работ на той или иной станции метрополитена в приложении "Метро Москвы" или на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене за полгода отремонтировали 47 эскалаторов на 36 станциях. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, требования к содержанию инфраструктуры столичного метро являются одними из самых строгих в мире.
Эскалаторы представляют собой сложный механизм, поэтому они нуждаются в регулярном обслуживании. Специалисты выполняют средний ремонт, когда пробег эскалаторов достигает 90 тысяч километров. Реже делается капитальный ремонт, рассказал Ликсутов.
В столичном метрополитене за полгода отремонтировали 47 эскалаторов на 36 станциях
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