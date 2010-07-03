Эксперт объяснил необходимость продлить срок скидки по штрафам ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД до 30 дней. Он также пояснил, почему такую меру необходимо воплотить в жизнь. По его мнению, россияне не всегда своевременно получают уведомления о штрафах.

"К тому же у населения может не хватать денег на оплату до зарплаты", – пояснил Славнов.

Автоэксперт добавил, что увеличение дней пойдет на пользу самим автолюбителям и государству.

"Во-первых, если оповещение дает сбой, то плюс 10 дней играет на руку автовладельцам. Во-вторых, штрафов будет оплачено больше, потому что население за это время успеет расплатиться", – подчеркнул он.



Дмитрий Славнов автоэксперт Срок до 30 дней, как по мне, скажется только в положительную сторону.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение ПДД до 30 дней вместо нынешних 20. При этом в комитете нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству не поддерживают инициативу. Зампред комитета Михаил Емельянов пояснил Агентству "Москва", что, по его мнению, 20 дней достаточно для оплаты штрафа, если человек действительно намеревается это сделать.

12 июля стало известно, что в России возросло число непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно данным ФССП, неоплаченных штрафов ГИБДД за пять месяцев текущего года стало на 3,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество неоплаченных штрафов в России достигло 22,4 миллиона.

Эксперты отмечают, что главным образом на статистику приставов повлияло постоянное увеличение количества дорожных камер. С одной стороны, стало фиксироваться больше правонарушений, с другой – выписанные штрафы начали чаще оспаривать в суде.



В конце июня правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов до 2,5 тысячи рублей за попытку проехать по платной трассе, не заплатив денег. В правительстве считают, что в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, кроме штрафов, может выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя не оплаченную парковку".

Собранные в результате взимания штрафов деньги в полном объеме предлагается передавать в бюджеты регионов.



