ФАР поддержала инициативу по срокам льготной уплаты штрафов ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов одобрил законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение ПДД.

По его словам, за последние годы штрафов стало больше в разы. У водителей появляются проблемы с их обжалованием и, соответственно, оплатой.

"Мы можем только поддерживать такого рода инициативы, которые позволяют водителя перевести в правовое поле и оплатить или обжаловать подобного рода штрафы", – цитирует RT Клевцова.

Согласно данным ФССП, неоплаченных штрафов ГИБДД за пять месяцев текущего года стало на 3,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их количество достигло 22,4 миллиона.

Эксперты отмечают, что прежде всего на статистику приставов повлияло постоянное увеличение числа дорожных камер. С одной стороны, стало фиксироваться больше правонарушений, с другой – выписанные штрафы начали чаще оспаривать в суде.

В Госдуму внесли законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение ПДД до 30 дней. Нынешний 20-дневный срок оплаты штрафа со скидкой в некоторых случаях признали недостаточным из-за несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе.