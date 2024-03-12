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Временные ограничения вводили в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги. На данный момент они работают в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

"Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – уточнило ведомство.

Меры принимали для обеспечения безопасности полетов самолетов. Работу калужского аэропорта ограничили с 02:57 до 05:16, а Нижнего Новгорода – с 05:04 до 07:59.

Вместе с тем в это время только один борт ушел на запасной аэродром вместо Стригино.

Утром 12 марта атака БПЛА была совершена на объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово в Нижегородской области, в результате чего вспыхнул пожар на одной из установок по переработке нефти.

Всего за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В Московской области были уничтожены два беспилотника, в Белгородской – семь беспилотников, в Курской – 11 беспилотников, в Орловской – два беспилотника.

Системы ПВО сбили несколько воздушных целей в Ленинградской области