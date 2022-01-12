Электрички задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за остановки поезда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Несколько электропоездов на Киевском направлении Московской железной дороги и поезд Брянск – Москва задерживаются из-за остановки одного состава, сообщает пресс-служба магистрали.

Инцидент произошел в 10:15 на перегоне Крекшино – Толстопальцево Киевского направления. По техническим причинам остановился пригородный поезд № 6106 Калуга-1 – Москва.

В МЖД принимают необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов.

Ранее поезда задерживались на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение в сторону области было временно приостановлено в связи с техническими неполадками.

Также задерживались поезда на Казанском направлении МЖД. Причиной стала остановка состава перед Казанским вокзалом. Позднее его убрал вспомогательный локомотив.