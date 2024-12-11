ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москвичам стоит пересесть на общественный городской транспорт из-за загруженности дорог, передает столичный Дептранс со ссылкой на данные ЦОДД в своем телеграм-канале.

Поездки на автомобилях рекомендовано отложить до 20:00. Между тем сейчас движение в центре Москвы интенсивное. Однако средняя скорость по городу составляет 24 километра в час.

Наибольшие затруднения фиксируются на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Кутузовского проспекта до проспекта Мира, а также на внешней стороне ТТК от шоссе Энтузиастов до Ленинградского шоссе.

При этом свободное движение фиксируется в обоих направлениях на Мичуринском проспекте и Волоколамском шоссе.

В Москве до утра 12 декабря действует продленный желтый уровень погодный опасности. В ночь на 12-е число горожан ожидает слабый снег и гололедица. Однако городские службы непрерывно следят за состоянием дорог и готовы к необходимым работам в случае необходимости.

