Снегопад и гололедица ожидаются в Москве 12 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ночь на 12 декабря и в течение дня в Москве местами ожидаются слабый снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства столицы в телеграм-канале.

Городские службы непрерывно следят за состоянием дорожной сети, также при необходимости будут проводиться регламентные работы, говорится в публикации.

В свою очередь, пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рекомендовала горожанам соблюдать меры безопасности в связи с прогнозируемыми погодными условиями. Жителей призвали по возможности воздержаться от поездок на личном автомобиле, а если это невозможно, то водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Кроме того, москвичам посоветовали выбирать нескользящую обувь, идти не спеша, а также переходить улицы только по пешеходному переходу. В случае необходимости граждане могут обратиться по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.

Между тем в Московском регионе до 09:00 12 декабря продлен желтый уровень погодной опасности. Причиной тому стала гололедица.

В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова заявляла, что зима в Москве обещает быть более теплой, чем обычно. По ее словам, результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.