Движение трамваев восстановили на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев на Волоколамском шоссе восстановлено. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем официальном телеграм-канале.

"Восстановлено движение трамваев на Волоколамском шоссе", – говорится в сообщении ведомства.

Движение трамваев № 6, 15, 23 и 28 временно задерживалось на Волоколамском шоссе утром 11 декабря. О причинах задержек не сообщалось.

До этого на улице Орджоникидзе, в районе остановки "Донской монастырь", задерживались трамваи маршрутов № 14 и 39 из-за автомобиля, который застрял на путях. Через некоторое время движение на данном участке также было восстановлено.