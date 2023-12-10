Более 18 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за три месяца с момента запуска

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За три месяца с момента запуска четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) пассажиры совершили уже более 18 миллионов поездок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в Дептрасе Москвы, четвертый диаметр показал свою востребованность. Число пассажиров выросло почти на треть. Сейчас на МЦД-4 уже более 20 современных московских городских вокзалов. В будущем их станет еще больше: откроются "Беговая" и "Рижская".

"Постепенно заменим и устаревшие составы. К концу 2025 года здесь будут ездить только современные поезда. Наземное метро запустили в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сообщил заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также подчеркнул, что за три месяца пассажиры совершили на МЦД-4 более 18 миллионов поездок. Самыми популярными станциями стали "Железнодорожная", "Курская", "Нижегородская", "Реутов" и "Аминьевская".

Ранее в Дептрансе сообщили, что число погибших в ДТП с участием грузовиков в Москве сократилось на 22%. Так, за 10 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года снизилось количество: аварий – на 2% (меньше на 18 ДТП), погибших – на 22% (18 сохраненных жизней), раненых – на 8% (меньше на 80 пострадавших).