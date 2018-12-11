Электробусы освоили третий маршрут в Москве

Электробусы вышли на новый маршрут в столице
Электробусы запустили по третьему маршруту в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.
"На маршруте №76 начали работать четыре электробуса. Инновационный транспорт курсирует от улицы Холмогорская по Ярославскому шоссе и проспекту Мира до метро "ВДНХ", – сообщили в ведомстве.
Теперь на северо-востоке столицы работают уже 27 электробусов. В Мосгортрансе отметили, что по мере поставки их количество будут увеличивать и запускать в разных районах города.
В начале декабря четыре электробуса запустили по маршруту от 6-го микрорайона Бибирева по Алтуфьевскому шоссе, улицам Лескова и Широкой до Осташковской улицы.
Осенью 2018 года электробусы начали курсировать на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирево. Этот транспорт заряжается на конечных станциях маршрутов, а также в парке перед выходом на линию. Всего в городе установлено уже около 40 ультрабыстрых зарядных станций. До конца марта 2019 года КамАЗ и ГАЗ поставят по 100 электробусов и 31 зарядной станции. А с 2021 года Москва и вовсе откажется от закупки дизельных автобусов.
"Большая Москва": Московский электробус
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