Москвичи совершили 62 млн поездок на электросамокатах в этом сезоне

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи совершили 62 миллиона поездок на электросамокатах в этом сезоне, что стало почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пользователи сервиса проката отметили, что такой транспорт является удобным для мультимодальных поездок.

"Самокаты арендуют, чтобы добираться до метро, университета, офиса и поездок в торговый центр", – говорится в сообщении.

До этого Госавтоинспекция предложила ограничить до 20 километров в час скорость движения на электросамокатах в Москве. Как указал замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД РФ Евгений Логиновский, с начала этого года случилось 805 аварий с участием такого вида транспорта, более 200 из них были в октябре. В результате погибли три человека.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час. По словам парламентария, за последние несколько лет количество аварий с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз.

В частности, до этого замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский сообщил, что родители, чьи дети попадут в ДТП на электросамокатах, получат штраф до 500 рублей.

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