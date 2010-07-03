Трамваи не будут ходить по Лефортовскому мосту два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение трамваев по Лефортовскому мосту приостановят из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ограничения будут действовать с 12 по 13 октября. Это связано с ремонтными работами на Лефортовском мосту.

Маршрут трамвая № 43 будет ходить от улицы 2-я Машиностроения до Красноказарменной площади. Для пассажиров также будет доступен трамвай № 50, он будет курсировать через набережную Академика Туполева, Курский вокзал и Костомаровский мост.

При этом уточняется, что трамвай № 37к работать не будет.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО проложат 12 километров линий трамвайных путей. Трамвайная линия предусмотрена в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова. Линия протянется дальше и замкнет кольцо на территории Коммунарки и прилегающей к ней территории.

На сегодняшний день более 280 трехсекционных трамваев нового поколения "Витязь-Москва" курсируют по 15 маршрутам города. Каждую неделю эти трамваи перевозят свыше двух миллионов человек.

