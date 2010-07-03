Столичный транспорт начали готовить к зиме

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Городской общественный транспорт готовят к зиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы и спецтехника Мосгортранса прошли технический осмотр. Специалисты проверили отопительные системы, осмотрели уплотнители дверей, форточки, люки.
До конца октября на входах в вестибюли подземки установят вторые двери. Чтобы не мешать пассажирам, работы проводят, когда она закрыта.
Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, зимой в метро и наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура. В подуличных переходах подземки включат обогрев ступеней, грязеприемники в вестибюлях очистят.
Проникнуть холодному воздуху на станции не позволят воздушно-тепловые завесы. Это устройства, подключенные к системе вентиляции.
Транспорт частных перевозчиков ежедневно совершает дополнительные рейсы с 1 октября – 632 в будние дни и 216 в выходные. Это позволило сократить интервалы движения.
В этих автобусах тоже проверили исправность систем климат-контроля. Зимой в салоне не должно быть холоднее плюс 12 градусов.
К началу осени в столице также обследовали и отремонтировали светофоры, почистили дорожные знаки, поменяли поврежденные на новые.
Аэропорты столичного авиаузла тоже готовы к зиме. В воздушных гаванях есть запасы противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.
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