Столичный транспорт начали готовить к зиме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городской общественный транспорт готовят к зиме, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы и спецтехника Мосгортранса прошли технический осмотр. Специалисты проверили отопительные системы, осмотрели уплотнители дверей, форточки, люки.

До конца октября на входах в вестибюли подземки установят вторые двери. Чтобы не мешать пассажирам, работы проводят, когда она закрыта.

Как рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, зимой в метро и наземном транспорте будет поддерживаться комфортная температура. В подуличных переходах подземки включат обогрев ступеней, грязеприемники в вестибюлях очистят.

Проникнуть холодному воздуху на станции не позволят воздушно-тепловые завесы. Это устройства, подключенные к системе вентиляции.

Транспорт частных перевозчиков ежедневно совершает дополнительные рейсы с 1 октября – 632 в будние дни и 216 в выходные. Это позволило сократить интервалы движения.

В этих автобусах тоже проверили исправность систем климат-контроля. Зимой в салоне не должно быть холоднее плюс 12 градусов.

К началу осени в столице также обследовали и отремонтировали светофоры, почистили дорожные знаки, поменяли поврежденные на новые.

Аэропорты столичного авиаузла тоже готовы к зиме. В воздушных гаванях есть запасы противообледенительной жидкости и антигололедных реагентов.