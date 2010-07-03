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15:55

Автобусы коммерческих перевозчиков перейдут на зимнее расписание с 1 октября

город транспорт

15:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 октября автобусы коммерческих перевозчиков в Москве перейдут на зимнее расписание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Организатор перевозок".

В пресс-службе уточнили, что это делается для того, чтобы сократить интервалы движения и время ожидания автобусов пассажирами в холодное время года.

В соответствии с госконтрактом автобусы коммерческих перевозчиков работают по зимнему расписанию с октября по май. В этот период автобусы совершают более 632 дополнительных рейсов и 216 – в выходные.

Зимой температура в салоне маршрутного такси не должна быть ниже 12 градусов. За несоблюдение этого требования перевозчиков штрафуют.

Всего в Москве легально работают девять частных перевозчиков. Они обслуживают 243 городских маршрутов в 11 округах. Наибольшее количество маршрутов проходит в ЮВАО и ЗАО.

С 28 сентября автобусы будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала. Работы по благоустройству на площади планируется завершить к концу года.

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город транспорт

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