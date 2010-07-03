Автобусы будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала с 28 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Изменения маршрутов в районе Савеловского вокзала вводятся с 28 сентября 2019. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".
"С 28 сентября автобусы и электробусы будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала: "м10", "т3", "т47", "т56", "т78" – при следовании из центра; "т29", № 72, 82, 84, 87, 384, 692 – в обоих направлениях", – передает сообщение Агентство "Москва".
Здесь появятся новые остановки:
На площадь Савеловского вокзала перенесут автобусные остановки № 72, 82, 84, 384 (с выезда к Нижней Масловке), "т29", №82, 84, 87, 692 (с Бутырской), "т29" (с улицы 2-й Квесисской).
Автобус № 72 не будет останавливаться на остановкае "Улица Сущевский Вал".
На маршруте автобуса № 84 отменят короткие рейсы от Рижского вокзала до станции метро "Динамо".
Основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу 2019 года.
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