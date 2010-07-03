Автобусы будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала с 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения маршрутов в районе Савеловского вокзала вводятся с 28 сентября 2019. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 28 сентября автобусы и электробусы будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала: "м10", "т3", "т47", "т56", "т78" – при следовании из центра; "т29", № 72, 82, 84, 87, 384, 692 – в обоих направлениях", – передает сообщение Агентство "Москва".

Здесь появятся новые остановки:

"Савеловский вокзал" для автобусов "м10", "т3", "т78" и электробусов "т47", "т56" на площади Савеловского вокзала при следовании из центра

"Бутырская улица" для автобусов "т29" по улице Бутырской у дома № 11 при следовании к метро "Динамо" (на остановке автобуса № 87)

"Вятская улица" для автобусов "т29" по улице Вятская у дома № 6 при следовании к метро "Динамо"

Остановка "Савеловский вокзал" для автобусов "м10", "т29", "т78", "87" и электробусов "т47", "т56" по улице Бутырской при следовании из центра будет называться "Бутырская улица".

На площадь Савеловского вокзала перенесут автобусные остановки № 72, 82, 84, 384 (с выезда к Нижней Масловке), "т29", №82, 84, 87, 692 (с Бутырской), "т29" (с улицы 2-й Квесисской).

Автобус № 72 не будет останавливаться на остановкае "Улица Сущевский Вал".

На маршруте автобуса № 84 отменят короткие рейсы от Рижского вокзала до станции метро "Динамо".

Основные работы по благоустройству площади Савеловского вокзала планируется завершить к концу 2019 года.

