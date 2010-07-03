Движение трамваев приостановят на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев ограничат между станцией метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина на юго-западе столицы.

Изменения произойдут из-за ремонта путей на Ломоносовском проспекте, который начентся 29 сентября. Завершить работы планируется в середине октября.

В то же время восстанавливается движение трамваев по улице Вавилова – между Черемушкинским рынком и улицей Серпуховский Вал.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Мосгортранса", временно перестанет ходить трамвай номер 14. Вместо него будет курсировать автобус номер 039.

Также в этой связи изменятся маршруты трамваев "А", номер 26 и 39. Пересадку с автобуса 039 можно сделать на остановке "Улица Ивана Бабушкина".

Трамваи также не будут ходить около года между станциями метро "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительных работ на Авиамоторной улице.