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Москва 24

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02:17

Движение трамваев приостановят на юго-западе Москвы

город транспорт

02:17

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев ограничат между станцией метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина на юго-западе столицы.

Изменения произойдут из-за ремонта путей на Ломоносовском проспекте, который начентся 29 сентября. Завершить работы планируется в середине октября.

В то же время восстанавливается движение трамваев по улице Вавилова – между Черемушкинским рынком и улицей Серпуховский Вал.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Мосгортранса", временно перестанет ходить трамвай номер 14. Вместо него будет курсировать автобус номер 039.

Также в этой связи изменятся маршруты трамваев "А", номер 26 и 39. Пересадку с автобуса 039 можно сделать на остановке "Улица Ивана Бабушкина".

Трамваи также не будут ходить около года между станциями метро "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительных работ на Авиамоторной улице.

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город транспорт

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