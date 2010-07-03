ЦОДД не прогнозирует заторов на дорогах в пятницу вечером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта в Москве вечером 11 октября будет стандартным для часа пик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В пятницу вечером ожидается нормальное движение для часа пик с загруженностью в семь-восемь баллов", – уточнили в пресс-службе.

В четверг вечером заторы на дорогах достигали 10 баллов. Затруднения были связаны с дорожными работами, непогодой и большим числом аварий.

Ранее представители ЦОДД рекомендовали мотоциклистам закрыть сезон из-за погодных условий. Перед выездом на дорогу стоит помнить о том, что ухудшение погодных условий резко снижает сцепление с дорогой, увеличивает тормозной путь, а также ухудшает видимость на дороге.

А столичных водителей ГИБДД призвало подготовить машины к зиме. Стоит проверить транспорт на техническую исправность, а зимнюю резину – на пригодность к использованию.

