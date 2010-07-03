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15:05

Новую схему движения ввели в трех округах города

город транспорт

15:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новую схему движения ввели в Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном округах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из-за строительства Кожуховской линии метро до 5 марта перекрыли движение в проезде Энтузиастов – в районе пересечения с Дангауэровским путепроводом.

До 15 ноября будет осуществляться поэтапное занятие одной полосы на участке проезда Стратонавтов – от Волоколамского проезда до дома 11. Там идет реконструкция инженерных сетей.

До 23 октября круглосуточно ограничено движение на на трех участках улицы Обручева: возле дома 6, от дома 18 до дома 20 и от дома 24 до дома 26б. Это связано с реконструкцией Обручевского канала.

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменят скоростной режим движения транспорта. Там же появятся "лежачие полицейские". В ЦОДД пояснили, что это делается для безопасности пешеходов.

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город транспорт

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