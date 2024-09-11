Движение по одному пути после схода вагонов вновь открыто в Белгородской области

Фото: zmsut.sledcom.ru

Движение поездов в Белгородской области, которое было прервано в результате схода вагонов, восстановлено по одному пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"В 15:10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда", – говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются на втором пути. В них принимают участие свыше 170 железнодорожников, восстановительные поезда и другая техника.

Для координации работ по ликвидации последствий работает оперативный штаб.

Локомотив и 11 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области. По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, ЧП произошло из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело о теракте. Между тем специалисты СК проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сходу поезда с рельсов.

