Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Задержки и отмены рейсов происходят в столичных аэропортах. Такие данные передает портал "Яндекс.Расписания".
По информации сервиса, всего в Москве изменения в расписании затронули 17 авиарейсов.
Наибольшее количество корректировок зафиксировано в Домодедово. Там задержали 10 рейсов, при этом еще один вылет был отменен.
В аэропорту Шереметьево перенесли время взлета для одного самолета. Кроме того, 3 лайнера там не поднимутся в воздух вовсе.
В свою очередь, в воздушной гавани Внуково сообщили о задержке 2 рейсов.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Ранее более 30 рейсов задержали и отменили в Москве. В частности, в Шереметьево задержали 4 вылета. При этом 11 рейсов там были отменены.
5 сентября в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов. Тогда на Шереметьево пришлось наименьшее число задержек – были отложены 6 рейсов.
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