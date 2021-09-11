Почти 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задержки и отмены рейсов происходят в столичных аэропортах. Такие данные передает портал "Яндекс.Расписания".

По информации сервиса, всего в Москве изменения в расписании затронули 17 авиарейсов.

Наибольшее количество корректировок зафиксировано в Домодедово. Там задержали 10 рейсов, при этом еще один вылет был отменен.

В аэропорту Шереметьево перенесли время взлета для одного самолета. Кроме того, 3 лайнера там не поднимутся в воздух вовсе.

В свою очередь, в воздушной гавани Внуково сообщили о задержке 2 рейсов.

Причины изменений в расписании неизвестны.

Ранее более 30 рейсов задержали и отменили в Москве. В частности, в Шереметьево задержали 4 вылета. При этом 11 рейсов там были отменены.

5 сентября в аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов. Тогда на Шереметьево пришлось наименьшее число задержек – были отложены 6 рейсов.