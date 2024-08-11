Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение трамваев на Красноказарменной улице вернулось к обычному режиму. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее задержка трамваев № 32+45, 37 и 50 произошла в районе остановки МЭИ. Причиной стало ДТП на путях, уточнили в департаменте. Пассажиров предупреждали, что маршруты временно изменены.

До 16 августа трамваи не ходят до Курского вокзала из-за подготовки к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского.

