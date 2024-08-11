Трамваи задерживаются на Красноказарменной улице

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Задержка трамваев произошла на Красноказарменной улице. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В районе остановки МЭИ из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 32+45, 37, и 50. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в публикации.

Из-за подготовки к открытию новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского трамваи не ходят до Курского вокзала до 16 августа.

Так, например, трамвай 4 следует от "Бульвара Рокоссовского" до Лефортовского моста, а 32 и 45 объединяются в один маршрут от Новоконной площади до метро "Партизанская".

