Аэропорт Пулково перешел на временную схему работы

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Об этом предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Соответствующее расписание будет действовать до 09:45 по московскому времени, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта. По словам Кореняко, это решение было согласовано с соответствующими органами.

В настоящее время сотрудники Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Данные меры были приняты на фоне объявления о временной приостановке деятельности Пулково. Запрет, коснувшийся приема и выпуска самолетов, начал действовать с 07:46 пятницы, 11 июля.

Утром этого же дня аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Калуги. Там их вводили вечером в четверг, 10-го числа. Сейчас авиагавань возобновила работу с прибывающими и отправляющимися рейсами в штатном режиме.