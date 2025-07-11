Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 09:08

Транспорт

Аэропорт Пулково перешел на временную схему работы

Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Об этом предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Соответствующее расписание будет действовать до 09:45 по московскому времени, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта. По словам Кореняко, это решение было согласовано с соответствующими органами.

В настоящее время сотрудники Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Данные меры были приняты на фоне объявления о временной приостановке деятельности Пулково. Запрет, коснувшийся приема и выпуска самолетов, начал действовать с 07:46 пятницы, 11 июля.

Утром этого же дня аналогичные ограничения были сняты в аэропорту Калуги. Там их вводили вечером в четверг, 10-го числа. Сейчас авиагавань возобновила работу с прибывающими и отправляющимися рейсами в штатном режиме.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика