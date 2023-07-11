В Белоруссии заявили, что Литва приостановила работу пункта пропуска на границе

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Литва временно приостановила оформление на въезд в Белоруссию в пункте пропуска "Шальчининкай", сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.

Отмечается, что связано это с техническими причинами – на пункте пропуска возникли проблемы с работой программного обеспечения.

В Белоруссию не могут въезжать легковые и грузовые автомобили. В то же время из Белоруссии в Литву оформление производится в штатном режиме.

8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физлиц в пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией. Минск возложил на Вильнюс всю ответственность за данный инцидент.

Как заявили в республике, Литва приняла решение перекрыть автодорожный пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией для шантажа. 9 июля работу пункта пропуска на белорусско-литовской границе возобновили в полном объеме.

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