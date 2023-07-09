На белорусско-литовской границе возобновили работу пункта пропуска "Каменный Лог"

Фото: ТАСС/Пограничный комитет Беларуси

Работу пункта пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе возобновили в полном объеме, сообщил в Госпогранкомитете Белоруссии в своем телеграм-канале.

Сегодня в 13:00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление граждан и транспортных средств в пункте пропуска "Мядининкай". По информации литовской стороны, причиной прекращения работы погранперехода выступил инцидент с гражданином Пакистана.

Мужчина предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран Евросоюза. После разбирательства 8 июля Литва предприняла попытку выдворения гражданина Пакистана в Беларусь через пункт пропуска, но он отказался покинуть страну и остался у литовского пограничного столба. Затем представители Литвы пригрозили пограничникам Белоруссии односторонним закрытием движения, если те не заберут иностранца на свою территорию.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых из России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

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