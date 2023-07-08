Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией в пункте пропуска "Мядининкай"

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физлиц в пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.

"Сегодня в 13:00 (совпадает с московским временем. –Прим. ред.) литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Мядининкай" (напротив пункта пропуска "Каменный Лог")", – уточняется в сообщении.

В белорусском ведомстве заявили, что готовы осуществлять пропуск лиц и транспорта.

"Вся ответственность за обострение ситуации на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", – добавили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Ранее Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых из России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

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