Белоруссия обвинила Литву в шантаже после перекрытия пункта пропуска "Мядининкай"

Фото: ТАСС/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Литва приняла решение перекрыть автодорожный пункт пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией для шантажа. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

"Причиной остановки работы 8 июля пункта пропуска "Мядининкай", исходя из содержания поступившей от литовской стороны жалобы, послужил инцидент с иностранцем. Вчера, 7 июля, при въезде в Литву в пункте пропуска "Мядининкай" гражданин Пакистана предъявил литовским пограничникам поддельный вид на жительство в одной из стран ЕС", – говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете добавили, что после разбирательств 8 июля Вильнюс попытался выдворить пакистанца в Белоруссию через пункт пропуска. Гражданин Пакистана отказался покинуть Литву и остался у литовского пограничного столба.

Впоследствии белорусские пограничники получили угрозы об односторонней остановке движения в пункте пропуска "Мядининкай", уточнили в ведомстве. Литва заявила, что Минск должен забрать иностранца на свою территорию. В Госпогранкомитете отметили, что белорусскую границу гражданин Пакистана пересек по своим действительным документам.

В заключении ведомство напомнило, что все проблемы на границе следует решать лишь с помощью конструктивного диалога.

"Любые попытки оказания давления на белорусскую сторону как не имели, так и не будут иметь успеха", – подчеркнули в комитете.

О том, что Литва в одностороннем порядке прекратила оформление транспортных средств и физлиц в пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Белоруссией, стало известно 8 июля. Минск возложил на Вильнюс всю ответственность за данный инцидент.

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