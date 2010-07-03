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21:25

Праздничные ограничения: что перекроют и как объехать

транспорт дороги

21:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько улиц перекроют в центре Москвы 12 июня из-за празднования Дня России, сообщает ЦОДД.

Полностью будут недоступны Москворецкая улица, площадь Васильевский Спуск, Большой Москворецкий мост, а также улицы Ильинка и Варварка. Проехать нельзя будет с 12:00 и до окончания мероприятий.

С 21:15 и до конца торжеств транспорт не сможет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным до Китайгородского проезда. Около Московского ипподрома из-за ежегодных скачек на приз президента России в ночь на 12 июня перекроют Беговую аллею, 1-й и 2-й Боткинские проезды. Движение запустят вновь после завершения скачек, начало которых запланировано на 15:00. Кремль в среду будет закрыт для посещения.

А водители смогут бесплатно оставлять свои машины на платных парковках. При этом платные плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Поменяется расписание пригородных электричек. В среду, 12 июня, они будут следовать по графику воскресенья. Поезда на МЦК в этот день вплоть до полуночи будут следовать с минимальными пятиминутными интервалами.

Фото: ЦОДД

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транспорт дороги

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