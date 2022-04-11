Эскалатор на станции метро "Бауманская" закрыли на ремонт до 15 апреля

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Эскалатор на станции "Бауманская" (выход № 1) Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт с 4 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Там добавили, что эскалатор откроют для пассажиров 15 апреля.

Ранее сообщалось, что эскалатор в переходе со станции метро "Третьяковская" закроют на ремонт с 12 мая. Он станет доступен для пассажиров 24 июня.

Кроме того, выход № 1 станции "Боровское шоссе" Солнцевской линии метро закрыли на ремонт до 30 апреля. Войти и выйти со станции можно через выходы № 2 и 3.