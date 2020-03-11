Ми-8 вернулся в Красноярск из-за сработавшего датчика неисправности

Фото: ТАСС/PA Images/PIXSELL/Hrvoje Jelavic
Вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, вертолет летел из Красноярска в Юрубчаны. На борту находился 21 человек. Он уже благополучно приземлился, никто не пострадал.
По сообщениям СМИ, в вертолете сработал датчик, что в двигатель попала металлическая стружка. Борт принадлежит авиакомпании "Скол".
Ранее вертолет потерпел крушение в Астраханской области. Летательное средство упало в районе села Линейного. В результате происшествия погиб один человек.