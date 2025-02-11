Посол Рудаков: РФ и Ливан обсудят вопрос об авиасообщении между Москвой и Бейрутом

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Российская сторона намерена поднять с руководством Ливана вопрос о прямом авиасообщении между Москвой и Бейрутом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков.

Как напомнил дипломат, Ливан прекратил обслуживание российских самолетов в марте 2022 года под угрозой западных санкций. По словам Рудакова, рестрикции в том числе приводили к гуманитарным осложнениям.

"Борты МЧС, направленные в Ливан в ходе недавних военных действий для доставки гумпомощи и вывоза росграждан, были вынуждены делать промежуточную посадку и брать меньший объем грузов из-за отсутствия возможности дозаправки в Международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири", – пояснил Рудаков.

Дипломат отметил, что проживающие в республике россияне потеряли возможность выбора удобных и недорогих прямых авиаперелетов без дополнительных пересадок.

Между тем группа "Аэрофлот" планирует в конце марта 2025 года начать полеты во вьетнамский город Нячанг. Помимо этого, авиаперевозчик намерен расширить программу полетов на остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

Ранее Владимир Путин поручил к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза. Развитие авиаперевозок он назвал приоритетным направлением работы.