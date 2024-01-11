"Уральские авиалинии" не примут решения о севшем в поле A320 до конца расследования

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не примет решения о судьбе севшего в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320, пока Росавиация не завершит расследование инцидента, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что после долгого анализа ситуации и ряда проведенных экспертиз было решено прекратить попытки спасти воздушное судно. Говорилось, что лайнер разберут на части и утилизируют.

В авиакомпании данные сообщения опровергли, подчеркнув, что соответствующего решения не принято.

Сам инцидент произошел 12 сентября, самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск. Судно совершило экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.



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