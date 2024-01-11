Производители "Хищника" учтут замечания Пескова после его поездки по Чукотке

Фото: hishnik.pro

Предложения пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова по технической доработке снегоболотохода "Хищник", которые он высказал после его поездки по Чукотке, будут учтены. Об этом РИА Новости сообщил директор выпускающего технику предприятия Максим Мезенин.

Песков рекомендовал производителям доработать снегоболотоход, поскольку руль и коробка передач работают плохо. Хорошо себя показал только двигатель, указал пресс-секретарь, однако позже выяснилось, что он импортный.

В ответ на это Мезенин сказал, что предприятие постоянно работает над качеством. Он указал, что в стране около 160 компаний производят вездеходы, из-за чего на этом рынке высокая конкуренция. Мезенин отметил, что их техника совершенствуется, дорабатывается, применяются разработки и преимущества, которых нет у других. С его слов, полученные замечания предприятие старается оперативно исправлять.

Затронув тему мотора, директор отметил, что агрегаты "Хищника" в основном российского производства, однако пришлось поставить импортный двигатель, поскольку аналогов для этого вида вездеходов на рынке РФ или Белоруссии нет.

"Что касается коробки, она отечественного производства, к сожалению, в ней мы ничего поправить-улучшить не можем", – объяснил Мезенин.

В заключение он подчеркнул, что предприятие в данный момент производит вездеходы на заказ – по семь машин в месяц на двух базах, весной планируется открыть третью. По его мнению, подобная техника сейчас востребована, есть постоянные клиенты и на Чукотке в виде крупных и небольших компаний, чтобы перевозить грузы и людей в труднодоступной местности.

10 января Владимир Путин впервые за всю историю работы на посту президента РФ прибыл на Чукотку с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых, расположенный в городе Анадыре. Для своего передвижения по Анадырю он выбрал снегоболотоход "Хищник".

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