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Владимир Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, перед поездкой главы государства все было проверено. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, фрагмент интервью опубликован в телеграм-канале журналиста.

"Официально зимник еще не открылся, он, оказывается, откроется только в феврале. Поэтому на самом деле все, можно сказать, на свой страх и риск этим пользуются, и все соотносят массу машины", – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что толщина льда все еще не способна гарантировать спокойный проезд какого-либо транспорта. По словам Пескова, "все было проверено десять раз специальными службами".

10 января Путин впервые за всю историю работы на посту президента России прибыл на Чукотку с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил круглогодичный тепличный комплекс семьи Макатровых, расположенный в городе Анадыре.