Песков рассказал, что Путин, посетив Чукотку, отныне "видел всю Россию"

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После приезда Владимира Путина на Чукотку можно считать, что он видел всю Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был", – отметил Песков.

Пресс-секретарь также назвал Чукотку важным регионом страны.

В среду, 10 января, Путин впервые за всю историю работы на посту президента РФ прилетел на Чукотку. Кроме того, для главы государства эта поездка стала первой в 2024 году.

Песков сообщил, что глава государства проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику, который заработает в феврале. Перед поездкой российского лидера специальные службы все тщательно проверили, подчеркнул официальный представитель Кремля.