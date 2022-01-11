Второй самолет доставил из Алма-Аты в Москву 145 граждан РФ

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Второй самолет Минобороны РФ доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Ранее самолет уже доставил в Москву из Казахстана 145 россиян. В Минобороны РФ заявили, что российские военные продолжат вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков. В ведомстве подчеркнули, что эта работа будет продолжаться до полного выполнения задачи.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.

