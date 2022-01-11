Самолет Минобороны доставил 145 россиян в Москву из Казахстана

Фото: ТАСС/министерство обороны России

Самолет Минобороны доставил в Москву 145 россиян из Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные продолжат вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков. В ведомстве подчеркнули, что эта работа будет продолжаться до полного выполнения задачи.

При этом в российском Генконсульстве заявили о прекращении регистрации на эвакуационные рейсы в РФ из-за загруженности. По этой причине россиян попросили по возможности отказаться от прилета в аэропорт Алма-Аты.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

