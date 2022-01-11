Москалькова сообщила о большом числе обращений россиян в связи с ситуацией в Казахстане

Фото: ТАСС/министерство обороны России

Горячая линия аппарата уполномоченного по правам человека в РФ приняла большое количество обращения граждан России в связи с ситуацией в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По ее словам, горячая линия переполнилась звонками уже в первые минуты беспорядков в республике.

"Очень важно, что во взаимодействии с министерством иностранных дел, которое работало буквально круглосуточно, очень четко, слаженно, удалось своевременно вывезти большинство российских граждан. Никто из наших (граждан. – Прим. ред.) не пострадал. По крайней мере тех людей, которые обращались непосредственно в мой адрес", – заявила Москалькова.

Она отметила продуктивное взаимодействие с коллегой из Казахстана Эльвирой Азимовой, с которой Москалькова находилась в постоянном контакте.

"Наши коммуникации с уполномоченным по правам человека в Казахстане работают и дают положительный результат", – заключила она.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные продолжат вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков. В ведомстве подчеркнули, что эта работа будет продолжаться до полного выполнения задачи.

