Дептранс показал, как будет выглядеть станция метро "Улица Строителей"

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы
Будущую станцию метро Коммунаркой линии "Улица Строителей" украсят желтые колонны-галочки. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Дептранса.
Уточняется, что согласно задумке, архитектурные элементы должны напоминать строительные краны.
Ранее Москомархитектура согласовала дизайн данной станции. Сообщалось, что путевые стены станции и пол облицуют белым мрамором и черным гранитом. Кроме того, в кассовом зале по центру разместится ряд прямоугольных колонн с отделкой металлическими панелями темного цвета.
Общая площадь "Утицы Строителей" составит порядка 17 тысяч квадратных метров.
Проходка тоннеля между БКЛ и Коммунарской линиями метро завершилась в Москве. Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, ее осуществляли в два этапа.
В этом году в Москве планируют открыть 11 новых станций метро