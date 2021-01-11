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Транспорт

15:44

Дептранс показал, как будет выглядеть станция метро "Улица Строителей"

транспорт метро город

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Будущую станцию метро Коммунаркой линии "Улица Строителей" украсят желтые колонны-галочки. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Дептранса.

Уточняется, что согласно задумке, архитектурные элементы должны напоминать строительные краны.

Ранее Москомархитектура согласовала дизайн данной станции. Сообщалось, что путевые стены станции и пол облицуют белым мрамором и черным гранитом. Кроме того, в кассовом зале по центру разместится ряд прямоугольных колонн с отделкой металлическими панелями темного цвета.

Общая площадь "Утицы Строителей" составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

Проходка тоннеля между БКЛ и Коммунарской линиями метро завершилась в Москве. Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, ее осуществляли в два этапа.

В этом году в Москве планируют открыть 11 новых станций метро

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