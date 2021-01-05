Москомархитектура согласовала дизайн станции "Улица Строителей" Коммунарской линии

Фото: vk.com/archsovet
В столице утвердили дизайн станции "Улица Строителей" Коммунарской линии подземки. Об этом заявили представители комитета по архитектуре и градостроительству города, сообщает Агентство "Москва".
"Станцию украсят колонны – "галочки" с яркими желтыми вставками – это смелое современное решение, кроме того, явная отсылка к строительным креплениям. Такие можно увидеть на подъемных кранах, например", – приводит Москомархитектура заявление главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. По его словам, светильники на потолке данной станции образуют непрерывную светящуюся линию.
Планируется, что наземные павильоны будут иметь оригинальный входной портал с Г-образной аркой.
По данным Москомархитектуры, путевые стены станции и пол облицуют белым мрамором и черным гранитом. Кроме того, в кассовом зале по центру разместится ряд прямоугольных колонн с отделкой металлическими панелями темного цвета.
Благодаря цветовому решению вестибюль станции Коммунарской линии будет выглядеть более спокойным.
Общая площадь этой станции составит порядка 17 тысяч квадратных метров.
Ранее проходка тоннеля между БКЛ и Коммунарской линиями метро завершилась в Москве. Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходку тоннеля осуществляли в два этапа.
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