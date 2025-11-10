Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД по техпричинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2, задерживаются из-за технических проблем. Об этом предупредили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, что составы, следующие в сторону Москвы, двигались на участке Царицыно – Люблино с пониженной скоростью в связи с неполадками в период с 11:06 до 12:12. По данной причине в настоящее время наблюдается задержка электричек, направляющихся в столицу.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверили, что принимаются все необходимые меры для сокращения времени задержек.

Ранее в движении поездов на МЦД-3 в сторону Зеленограда произошел сбой. Несколько составов, следующих в сторону Зеленограда-Крюкова, задерживались из-за остановки электрички на станции Есенинская по причине технической неисправности. Тогда для устранения проблемы был направлен вспомогательный поезд.

До этого схожая ситуация произошла с пригородными поездами на МЦД-3, идущими в направлении Москвы. Причем сбой был зафиксирован на этом же участке, в связи с чем период ожидания 10 электричек составлял 20 минут.